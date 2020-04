Riesgo que no entreguen al “Pirovano” los dos respiradores ya comprados y pagados

Una resolución ministerial dispone que no pueden entregarse respiradores a hospitales o clínicas del país si no se autoriza desde el Ministerio de Salud de la Nación. Y notificó de ello a fabricantes e importadores argentinos. Esto impediría que el Hospital local que ya compró dos más y los pagó con fondos solidarios a través de la Comisión Amigos, los reciba.

Así le anticiparon ayer al Centro Municipal de Salud, contrariamente a lo que le habían comunicado el viernes, que en tiempo y forma los recibirían.

Ayer la resolución nacional pone en peligro la compra de Tres Arroyos.

De los tres adquiridos y cancelado el importe de venta, llegó solo uno. Y los dos restantes corren peligro que no se puedan entregar por parte del fabricante.



LA RESOLUCIÓN

El Ministerio de Salud centralizó la entrega de respiradores, para controlar la demanda que pueda generarse por la pandemia, en el marco de la emergencia sanitaria. Mediante la resolución 695/2020, publicada ayer en el Boletín Oficial, el organismo dispuso la prohibición de cualquier entrega de estos dispositivos sin la autorización oficial previa que se basará “en el principio de equidad”, según aseguraron fuentes del Ministerio de Salud Para motivar un “criterio de distribución federal”, esta nueva normativa implica que toda empresa que fabrique, comercialice o distribuya respiradores -ventiladores mecánicos invasivos- deberá tener la autorización del Ministerio antes de concretar cualquier operación. El objetivo es garantizar “una respuesta articulada que considere la situación epidemiológica en cada jurisdicción”, según indica la resolución.

En este sentido, fuentes de la cartera sanitaria nacional afirmaron que, cuando se registre el pico de transmisión en Argentina, “no se va a diferenciar el sistema público del privado, sino que se priorizará la vida”. Así, si una persona necesita internación con respirador y el sistema público zonal no puede abordar el caso, cualquier clínica deberá abrir sus puertas. “Se está trabajando en conjunto con las empresas de medicina privada”, aseguraron.

LA ESPERANZA

La norma dice que el vendedor “deberá tener la autorización del Ministerio antes de concretar cualquier operación”.

En este caso la operación ya se hizo hace 10 días y Tres Arroyos ya pagó el importe.

Será válida la gestión personal que puedan hacer nuestros legisladores que la situación de Tres Arroyos es un hecho solidario y atípico.

