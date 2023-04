Río Negro y Neuquén abren el año electoral

15 abril, 2023

Río Negro y Neuquén se convertirán este domingo en los primeros distritos del país en elegir este año a su próximo gobernador, legisladores y al resto de las autoridades provinciales. También habrá comicios municipales en las ciudades de Trelew (Chubut) y en General Cabrera (Córdoba).

Las dos provincias patagónicas forman parte del lote de los 16 distritos que anunciaron un desdoblamiento de sus elecciones de las nacionales –con PASO el 13 de agosto y elecciones el 22 de octubre– e iniciarán mañana un recorrido de domingos electorales cargados hasta fin de año, luego de una semana en la que la ciudad y la provincia de Buenos Aires confirmaron sus comicios para el mismo día que las generales.

Las elecciones 2023 tendrán un capítulo importante el domingo 16 de abril. Río Negro elige gobernador e inaugura, junto a Neuquén, el calendario electoral de este año. La provincia gobernada por Arabela Carreras de Juntos Somos Río Negro es una de las 17 jurisdicciones que eligieron, de acuerdo a lo permitido por la ley, desdoblar sus comicios locales de los nacionales, que se realizarán el 13 de agosto y el 12 de octubre. La fecha quedó establecida luego de que la jefa del Poder Ejecutivo provincial firmara el Decreto 4/23.

¿Qué se elige en las elecciones de Río Negro 2023?

En las elecciones de Río Negro se elegirá, además de gobernador y vicegobernador, 46 diputados provinciales y 46 suplentes. Se elegirán tres legisladores provinciales titulares y tres legisladores provinciales suplentes de representación regional en cada uno de los ocho circuitos electorales. Además, se votan 22 legisladores provinciales titulares y 22 suplentes de representación poblacional.

Además, Río Negro deberá elegir presidente y dos vocales titulares y suplentes para cada una de las 36 Comisiones de Fomento. Y a la lista de cargos a renovar también se sumarán autoridades locales en 22 municipios.

Dónde voto en Río Negro

Para consultar el padrón electoral de Río Negro, los ciudadanos deben realizar la consulta en el sitio web del Poder Judicial provincial (https://jusrionegro.gov.ar/) en la página “Padrón”. Allí, deben ingresar el número de DNI y el género.

De esta forma, se podrán conocer los datos personales que figuran en el padrón, y la información necesaria para el día de los comicios: la localidad, establecimiento, la mesa y el número de orden, como así también el circuito y la sección.

Cabe señalar que las elecciones en Río Negro son obligatorias para todas las personas que figuren en el padrón electoral que tengan entre 18 y 70 años. En cambio, el voto es optativo para aquellos que tengan 16 y 17 años, o sean mayores de 70.

¿Cuáles son las alianzas y los candidatos a gobernador y vicegobernador en las elecciones 2023 de Río Negro?

Las alianzas políticas que se presentan para competir en las elecciones de Río Negro 2023 son: Juntos Somos Río Negro (JSRN), Nos Une Río Negro, Podemos Proyectar Río Negro, Cambia Río Negro, Alianza Vamos con Todos, Unidad para la Victoria, Frente de Izquierda, Movimiento Al Socialismo (MAS), Somos Unidad Popular y Social, y Primero Río Negro.

Después de que se descartara la candidatura de la actual gobernadora Arabela Carreras de JSRN para la reelección, se confirmó que el candidato por la alianza oficialista será Alberto Weretilneck. El actual senador nacional estuvo al mando del Poder Ejecutivo desde 2012, tras el asesinato del entonces gobernador Carlos Soria, hasta 2019, cuando finalizó su segundo mandato tras ser reelegido en 2015.

Weretilneck será acompañado en la fórmula de gobernación de JSRN por el actual intendente de Viedma, Pedro Pessati. La dupla también encabezará las boletas de Nos Une Río Negro y de la Unión Cívica Radical.

Con respecto a los demás candidatos a gobernador y vice, se presentan el diputado nacional Aníbal Tortoriello y Juan Álvarez Guerrero, por Cambia Río Negro; Silvia Horne y Leandro Costa Bruten, por Vamos con Todos; Gustavo Casas, delegado de Vialidad nacional y Luisa Villarroel, por Unidad para la Victoria, el ex sacerdote Rafael Zamaro y Marcela Roca, de Somos Unidad Popular y Social; y Gabriel Di Tullio y Hugo Cecchini por Podemos Proyectar Río Negro.

En el campo de la izquierda se presentan Gabriel Musa y Cecilia Carrasco, por el Frente de Izquierda y Aurelio Vázques y Dora Rivera por el MAS. En tanto, la extrema derecha de Javier Milei se verá representada a nivel local con el frente Primero Río Negro con los candidatos libertarios Ariel Rivero y Sylvia Astuena.

El panorama neuquino

En Neuquén está el mapa abierto, si bien en el MPN que postula al actual vice Marcos Koopmann se ven como triunfadores, por una diferencia superior a los 5 puntos. Al tratarse de boleta única electrónica, los resultados definitivos podrían estar a las 20.30 de este domingo .

Si bien las encuestas que exponen en cada bando difieren, hay puntos en común: el MPN rondará el 30% de los votos. Si la izquierda, con la candidata Patricia Jure, saca un 5% y se cuentan votos nulos, quedará para repartir entre cuatro fuerzas poco menos del 65%. A Figueroa y Rioseco, se agregan el radical Pablo Cervi por Juntos por el Cambio y el libertario Carlos Eguía.

El mejor escenario para el MPN es que el Frente de Todos haga una buena elección. “En 2019 sacamos 26,9%. Hoy no estamos en eso, pero tampoco tan abajo como dicen las encuestas de los otros”, expresaban el peronismo a este medio desde Cutral Co, que no elegirá intendente este domingo (se especula con una candidatura de Rioseco para ese cargo una vez finalizadas las provinciales). Cuanto más se acerque a esa cifra el FdT, no sólo le permitirá proyectar mejor volumen para octubre, sino que sería aire fresco para el MPN.

Tras el apoyo del PRO de Mauricio Macri a Figueroa, Juntos por el Cambio mantuvo la marca pero perdió caudal. Es que también dirigentes radicales se fueron con el diputado nacional al igual que otros desencantados con la conducción MPN en cabeza de Jorge Sapag y el gobernador Omar Gutiérrez. Así, como con el Frente de Todos, cuanto más traccione el sello JxC, mejor para el MPN. En comandos de Figueroa se entusiasmaban con que Cervi no alcanzara los 10 puntos, mientras que tanto el oficialismo neuquino como en las propias filas del diputado radical aguardaban un guarismo más cercano a los 15. “No es real el intento de polarización que busca instalar Figueroa”, señalaron a Ámbito desde el radicalismo, al tiempo que cuestionaron a Macri por propiciar la ruptura de JxC.

Por último, resta saberse qué tanto se expande el auge libertario. Las encuestas varían, pero la lógica no cambia: si Eguía hace una buena elección, podría decretar la victoria de Koopmann.

En términos territoriales, el 50% del padrón se encuentra en la zona denominada Confluencia, que es la capital y sus departamentos aledaños. La capital renueva intendente, y Mariano Gaido del MPN apunta a retener el municipio. Aunque al tratarse de boleteá única electrónica, los arrastres son menos decisorios, si bien la máquina permite elegir la opción “lista completa”. De hecho, aunque Gaido ganaría cómo en la capital, Koopmann estará en esa área por debajo del promedio provincial.

El vice es fuerte en sus pagos, Zapala, quinta ciudad del padrón; Rioseco lo es en Cutral Co; y Figueroa aspira a hacer diferencia en el norte (él fue intendente de Chos Malal) y en departamentos del sur como San Martín de los Andes a través de su alianza con el PRO. Cervi tendrá mayores fortalcezas en las zonas de los lagos, como La Angostura o San Martín de los Andes, también.

Tanto Koopmann como Figueroa votarán este domingo en la capital neuquina, para luego aguardar los resultados en los búnker también en el área céntrica capitalina.

Chubut y Córdoba: elecciones municipales

También mañana Trelew –la segunda ciudad en cantidad de habitantes del Chubut– y la localidad cordobesa de General Cabrera elegirán su intendente y autoridades municipales.

