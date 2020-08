Riverito: “Empecé circunstancialmente en la radio”

El locutor Luis Roberto González Rivero, más conocido como “Riverito”, dialogó con LU 24 y compartió experiencias vividas a lo largo de sus 73 años de profesión. Su paso por la radio, su vínculo con Cacho Fontana y el origen de su marca registrada: el número 8.

Con 88 años y 73 en la radio, aseguró esta mañana: “Empecé circunstancialmente en la radio. Iba al colegio y estaba en 2° año. Era de familia muy pobre y viejos inmigrantes que me dijeron que debía trabajar, porque si no, no podía seguir en el colegio secundario. Apareció un aviso en el diario de oficial de oficina y era una agencia de representaciones artísticas. Asumí la representación de alguna orquesta y me hicieron presentarla en una confitería y más tarde me recomendaron a la radio. Tendría unos 15 años”, recordó.

Recordó que “Cacho” Fontana años después, le pidió si no lo recomendaba para “hacer algo en radio. Voy aunque sea gratis me dijo y ahí empezó y continuó con su gran trayectoria”.

Acerca de la particular entonación del número 8, sostuvo que el origen proviene de un viaje realizado a Japón junto a su mujer, donde se consideraba al 8 como un número de la suerte. “Cuando viene comencé a hacerlo y fue aceptado y reconocido”

“Fui el creador de la Danza de la Fortuna. Lo empecé a hacer como extra en los programas de los resultados y después nació la audición”, indicó.

“No hago radio en la actualidad, solo los resultados del Loto a través de Crónica Televisión”.

