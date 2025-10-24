Rizobacter: Evolución de Plagas y como controlarlas protegiendo los Cultivos

24 octubre, 2025 0

Gabriel Carini Jefe de Productos Microbiológicos Especiales y Cebos en Rizobacter, habló con LU 24 sobre la evolución y control de plagas para el campo.

Carini dijo “estas plagas fueron evolucionando, en 10 años ya tenemos más de un millón de hectáreas afectadas, fuimos modificando nuestro ambiente y demás cuestiones fueron las principales consecuencias de su propagación en cada lote”.

“Para combatirlas debemos ir al campo y buscarlas, haciendo un monitoreo temprano”, aseguró y luego, afirmó que “Rizobacter empezó con los Cebos hace 25 años en la zona de Tres Arroyos, en la actualidad contamos con dos modelos diferentes como: CLARTEX X-TRA y CLARTEX R TDS”.

“Año a año desarrollamos nuevas tecnologías, para asegurar el control de las plagas además cuidando el suelo y medioambiente”, mencionó.

Finalmente, Carini dijo “CLARTEX cuenta con la calidad necesaria para asegurar el trabajo, cuidando el crecimiento del cultivo”.

Volver