Roban auto en Claromecó

23 octubre, 2023

Entre el sábado por la noche y la madrugada de este domingo robaron otro auto en Tres Arroyos, esta vez en Claromecó. El dueño escuchó el vehículo, salió a perseguirlos y le chocaron el automóvil contra un montículo de tierra cerca del hospital y le rompieron una goma y parte del tren delantero.

En diálogo con LU 24, Omar Fernández, víctima del delito, comentó: “pasamos un mal momento, por suerte todo tiene arreglo. Tenemos una bronca terrible, estábamos comiendo un asado y siento la acelerada de un auto y cuando voy afuera me doy cuenta que hay una persona en mi auto.”

Y agregó: “donde me vio, como que se asustó y salió a fondo, me choca la pared de mi casa y enfila sobre el lado del hospitalito. También se chocó una columna de luz y agarró un montículo de tierra. Se bajó del auto, salimos tras él, pero se metió en el monte y no logramos encontrarlo”.

Cabe destacar, que según comentó Fernández, “las cámaras lo tienen identificado y algunos dicen que podría ser menor de edad. Es increíble que pasen estas cosas en Claromecó, porque nunca se aclara nada, pero de la policía no tengo nada que decir porque estuvieron enseguida al tanto. “

Volver