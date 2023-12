Roban pertenencias y dinero al casero del Fortín Gaucho (video)

4 diciembre, 2023

Bernabé Banda informó a LU 24 sobre un robo ocurrido en el predio del Fortín Gaucho, cercano al millón de pesos.

Banda, casero del lugar, que se encuentra en la Avenida Rivadavia al 1700, dijo: “me reventaron la puerta, me revolvieron todo, el ropero, me dieron vuelta todo, cada vez que me voy fijando me faltan más cosas, me llevaron cosas de mucho valor, y unos 800 o 900 mil pesos.”

Salí a las nueve y media y volví once menos cuarto, once menos diez”, expresó Banda y agregó: “cuando entré la camioneta vi la puerta abierta y tenía la llave en el bolsillo, me reventaron la puerta”.

Hizo referencia al robo de unos 90 metros de cable ocurrido hace unos meses en el mismo sitio, y sostuvo “ya no se puede salir a hacer mandados siquiera; me llevaron un taladro inalámbrico que vale casi 300 mil pesos y dinero que tenía guardado para comprar una medicación para mí”.

