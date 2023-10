Roban una bicicleta a media cuadra de la comisaría

31 octubre, 2023

Anoche, hasta alrededor de las 21 horas, robaron una bicicleta Venzo rodado 29 en calle Pringles 120. En diálogo con LU 24, Guillermina Marconi, madre del dueño, comentó como sucedió este hecho en horas del lunes.

En este sentido, Marconi expresó: “como él está trabajando en Bahía Blanca y mi otra hija está cursando magisterio y no me es fácil ir a buscarla, a veces va y viene en bicicleta. Yo no quería que venga en bicicleta por el tema de la inseguridad, pero con los días largos conviene porque hace más rápido”.

Y agregó: “Deja la bicicleta en la casa de mi hermana, que vive en Pringles 120, atada con candado adentro del porche, a media cuadra de la comisaría. No la dejó atada en el colegio por inseguridad y alrededor de las nueve estaba, pese a dejarla con candado, adentro del patiecito de entrada. Hicimos la denuncia, está tomada y están buscando en todas las cámaras.”

Finalmente, expresó su indignación y concluyó: “te da mucha bronca e impotencia porque haces las cosas bien, inculcas a tus hijos de que sean las mejores personas, trabajan y estudian un montón de horas, para que alguien venga y en un rato te despoje de algo que te costó mucho tener.”

