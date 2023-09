Robaron la vivienda de un expolicía en De La Garma

Marcelo Piñeiro es un vecino garmense, ex policía a quien le robaron en su domicilio mientras se encontraba de viaje en la ciudad de Balcarce.

“Vivo en De La Garma hace 60 años” dijo y relató que “viajamos con mi hija, mi señora y mi nieto a ver a mi suegro en Balcarce, y a las 8 o 9 de la mañana me llama una vecina, una amiga y vio que estaba la reja abierta y cuando se acerca al patio ve la ventana rota, llamó a la Policía y ven un gran desorden”.

“Me vine de Balcarce y cuando llegué ya estaba la policía esperándome, se pusieron a trabajar de inmediato, es muy lamentable, me llevaron cosas de valor, alhajas, relojes, joyas, un arma y algo de pesos; el desorden fue muy grande, me revolvieron absolutamente todo lo bueno que no rompieron salvo la ventana, se han movido acá sacaron la llave del interior, abrieron la reja, para probablemente fugar por ese lado o hacer entrar más gente, porque los indicios dicen que al menos fueron dos”, afirmó.

“En la investigación no me voy a inmiscuir, ya la están llevando muy bien y lo bueno es saber que uno está parado porque la gente aportó datos y lo sigue haciendo, estoy confiado en que se llegue a buen término”, explicó y sostuvo que “hay que ser directo y activar: Acá se puede pecar por la acción; por la omisión no pasa nada, muchos apuntan a la omisión porque es más tranquilo”.

“Gracias por preocuparse, quiero que me tomen como un ciudadano, no como un ex policía que voy a defender a De La Garma y a mi gente a muerte”, concluyó.

