Roberto Di Palma y los festejos por el día del Empleado De Comercio (audio)

27 septiembre, 2025 166

Este viernes, los Empleados de Comercio conmemoraron su día, pero lo celebrarán este sábado desde las 21:30 con una cena y baile además de grandes sorteos y regalos, a realizarse en el Salón del Centro de Jubilados Pedro N. Carrera 355.

Por tal motivo, el Secretario General del Sindicato Roberto Di Palma dijo: “estamos sorprendidos por que vendimos todas las entradas, nos encontramos adornando el salón, además preparamos un discurso para saludar a todos los empleados”.

“A pesar de la situación económica nos alegra y agradecemos el acompañamiento de la gente, como siempre a cargo del catering estará Juan Carlos Bonavita”.

Para la ocasión, sortearán 4 televisores y 3 viajes, y recordó que “el lunes no habrá actividad comercial, ya que decretaron Feriado Nacional mediante un acuerdo firmado con las Cámaras Económicas y Empresarias”.

Volver