Roberto Di Palma y los festejos por el día del Empleado De Comercio (audio)
Este viernes, los Empleados de Comercio conmemoraron su día, pero lo celebrarán este sábado desde las 21:30 con una cena y baile además de grandes sorteos y regalos, a realizarse en el Salón del Centro de Jubilados Pedro N. Carrera 355.
Por tal motivo, el Secretario General del Sindicato Roberto Di Palma dijo: “estamos sorprendidos por que vendimos todas las entradas, nos encontramos adornando el salón, además preparamos un discurso para saludar a todos los empleados”.
“A pesar de la situación económica nos alegra y agradecemos el acompañamiento de la gente, como siempre a cargo del catering estará Juan Carlos Bonavita”.
Para la ocasión, sortearán 4 televisores y 3 viajes, y recordó que “el lunes no habrá actividad comercial, ya que decretaron Feriado Nacional mediante un acuerdo firmado con las Cámaras Económicas y Empresarias”.