Roberto Escudero asumió como nuevo delegado del Ministerio de Trabajo en Tres Arroyos

15 octubre, 2025 254

Roberto Escudero, con más de dos décadas de trayectoria en el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, fue designado como nuevo responsable de la dependencia local. En diálogo con LU24, expresó que la noticia lo tomó por sorpresa, aunque la recibió “con orgullo y gratitud”.

“La decisión fue del ministro Walter Correa y del director provincial Andrés Reveles. Fue una notificación bastante espontánea, pero la asumí con mucha satisfacción”, indicó.

El flamante delegado destacó que lleva 21 años en el Ministerio, siempre trabajando “en defensa del trabajador y del resguardo de las fuentes laborales”. Señaló además que comparte plenamente la línea de gestión actual encabezada por Correa, Reveles y Miguel Funes, “enfocada en la defensa del trabajador”.

Consultado sobre su anhelo de ocupar el cargo, reconoció que “siempre fue un deseo” luego de más de 20 años en distintas funciones dentro del organismo. “Tuve el apoyo del ministro, del subsecretario y también de la CGT local, así que por suerte se dio”, añadió.

Respecto de la situación laboral actual en la ciudad, el funcionario reconoció que Tres Arroyos atraviesa un contexto complejo, con conflictos en empresas como Mustad y el frigorífico Anselmo, y cierres como el de Vulcamoia, que dejaron a más de un centenar de familias sin empleo. “Se siente mucho lo económico, la falta de apoyo a la producción y a la industria”, señaló.

Por último, aseguró que el equipo de trabajo continuará sin cambios, destacando su desempeño y compromiso. “Es un grupo de excelencia, cada uno cumple muy bien su función. Si hay modificaciones, serán mínimas”, concluyó.

