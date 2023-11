Roberto Fabiano: “el problema de la vivienda es macroeconómico”

21 noviembre, 2023

Este lunes y en conversación con LU 24, Roberto Fabiano, de la inmobiliaria PECON CIP, se refirió a la ley de alquileres, que volvió a ser un tema de trascendencia con el triunfo de Javier Milei en las últimas elecciones. En tal sentido, el presidente electo comentó que iba a derogar esta legislación.

Ante esta situación, Fabiano dijo: “la derogación debería ser con acuerdo del Congreso, no creo que sea algo inmediato. Sería algo posible, porque la ley original de alquileres fue mala y tuvieron hacer el mérito de hacer otra peor. Pero en la situación actual del país, no hay ley ni derogación que solucione el problema de la vivienda, es un problema macroeconómico”.

Y agregó: “si sigue todo como está, con inflación y demás, por más que deroguen la ley o haya una vigente, nadie puede cobrar más de lo que la gente puede pagar. Al propietario no le rinde y no hay inversión para renta. Se tiene que acomodar primero la economía y luego los alquileres. El alquiler puede estar liberado o tener una regulación mínima, pero este mercado es oferta y demanda, y cada mercado se autorregula solo.”

