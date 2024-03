Roberto Fabiano: “Hay que apuntar a bajar las consecuencias de los siniestros”

26 marzo, 2024

Roberto Fabiano, contó a LU 24 acerca de los accidentes de tránsito que se han dado en este último tiempo en la ciudad y que han ido en aumento. Además, se refirió a las cuestiones de prevención y medidas al respecto.

“En Tres Arroyos, en 2022 teníamos registrados 297 siniestros con 144 lesionados y en 2023 bajamos a 200 accidentes, pero subimos los heridos a 200. Por su parte, en lo que va del año, llevamos 81 siniestros y un total de 38 heridos, con lo que pareciera que estamos un poco más alto que años anteriores. Este año tuvimos también accidentes graves en ruta, con 9 víctimas fatales y en otros años eran de 5 y 6 en total”, explicó Fabiano.

Y agregó: “A nivel urbano no se han tomado ninguna medida y cambio de norma, pero pareciera que ahora se están implementando un poco más los controles, sobre todo de documentación y alcoholemia. A nivel local no se han hecho campañas de prevención, pero a nivel nacional no alcanza. La toma de consciencia es fundamental, porque si bien siniestros va a ver siempre, hay que apuntar a bajar las consecuencias que estos tienen”.

