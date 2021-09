Roberto Fabiano, miembro de una familia fundadora de La Previsión: “merecemos que el edificio se restaure y se use”

El arquitecto Roberto Fabiano forma parte de una familia vinculada a La Previsión, de cuya fundación se cumplen 117 años. Su abuelo fue uno de los fundadores, su padre trabajó 44 años, tuvo tíos en la presidencia del directorio y él mismo cumplió funciones como arquitecto durante 8 años. “Entré para ocuparme del mantenimiento de todas las oficinas del país pero después me fui involucrando en el negocio del seguro, pasé por todos los sectores y terminé a cargo del área comercial”, recordó.

Al momento del cierre de la compañía, que tenía 43 sucursales desde San Juan hasta Río Gallegos, tenía 216 empleados. “Eso me permitió recorrer una gran parte del país, tengo miles y miles de kilómetros hechos, y muchas de las tareas que se hacían en las oficinas eran con trabajadores de Tres Arroyos, carpinteros, pintores”, evocó.

Respecto a su emblemático edificio, hoy en avanzado estado de deterioro, Fabiano destacó que fue protagonista de su última restauración completa, a mediados de los ‘90. “Se rehicieron molduras, máscaras, estuvimos casi un año con un constructor que usó materiales de origen, se impermeabilizaron cargas, se rehicieron pizarras de los techos, algo de lo que más disfruté profesionalmente”, recordó, por eso admitió que “me da pena lo que está pasando, me he contactado con los propietarios buscando que se pueda hacer algo, sobre todo porque además hay un estado de potencial riesgo ahí. Creo que los tresarroyenses merecemos que se restaure y que se le dé uso, para un centro cultural, para el proyecto que sea, pero que se recupere y se pueda disfrutar”.

“Hoy sigo manteniendo contacto con muchas personas con las que trabajé, varias de las cuales siguen en las sucursales que hoy están en manos de Mercantil Andina. La Previsión creó una comunidad de trabajo muy fuerte”, sostuvo. De hecho, destacó que su socio actual y uno de los empleados de su inmobiliaria son amigos y compañeros de la época de la gran aseguradora.

