Roberto García: “queremos que Cabido desista de actitudes que perjudican a los trabajadores”

19 marzo, 2021 Leido: 197

Roberto García, dirigente del Sindicato de Trabajadores Municipales, ratificó la voluntad de la organización de continuar en la justicia con el reclamo contra “actitudes” del médico laboral Alejandro Cabido, a quien entre otras cuestiones le atribuyen “haber ordenado volver a trabajar a una compañera que había salido de terapia intensiva tres días antes”.

“Lo único que queremos es que desista de esas acciones que perjudican a los trabajadores, y que podamos, a través de un decreto del Ejecutivo, o una directiva, o del convenio colectivo, ordenar esta cuestión. Ya no nos quedan otras instancias. Ya tenemos el escrito listo para presentar en la justicia”, puntualizó.

García consideró que desde las autoridades municipales han existido respuestas a los planteos sindicales, pero que no tuvieron en el médico el efecto esperado. “Desde el Municipio intentan que el médico laboral corrija esas actitudes, pero no lo hace. Entonces como vemos que no desiste, porque aparentemente un tirón de orejas no alcanza, y tenemos casos recientes en Orense, en el Hospital, es que esperamos . Desde las autoridades municipales ha habido gestos intentando frenar estas situaciones, de hecho en su momento fue desafectado de su labor e intervino nuevamente el doctor Turienzo, porque estaban ocurriendo cosas graves. De hecho ha tenido que enfrentar en audiencias en Bahía Blanca las denuncias de particulares dañados”, sostuvo García.

“El Sindicato entiende que él pueda, como médico, discutir algunas cuestiones de sus colegas. Pero no es imparcial ni razonable. Los médicos saben por qué extienden un certificado por más o menos días, porque para una misma patología, un trabajador puede –por distintas condiciones- tener más o menos licencia que otros. Es simplista decir que los trabajadores no trabajan y piden certificados por vagos. Estamos hablando de cosas serias, que hemos denunciado en el Ministerio de Trabajo y en el Colegio de Médicos”, argumentó el dirigente sindical.

García advirtió además que hay personas con patologías que han recibido la prescripción de reposo por parte de sus médicos, pero a las que Cabido “ha obligado a trasladarse, de hecho hasta de Orense, por ejemplo, previo pago de 2000 pesos en viaje que tiene que gastar el trabajador por su cuenta, o que no pueden andar deambulando con fracturas por la ciudad, y sin embargo lo tienen que ir a ver a él a un consultorio en el que además muchas veces ni siquiera está porque al horario que cita a la gente está trabajando en Cascallares”, concluyó.

Volver