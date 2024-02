Roberto Rojas, un referente e histórico de la Fiesta del Trigo

6 febrero, 2024

Hoy estamos a exactamente un mes de que se lleve a cabo la Fiesta del Trigo, y en este marco, en LU 24 conversamos con Roberto Rojas, que en sus 84 años ha sido gran parte de este histórico evento de nuestra ciudad.

“estuve desde la segunda Fiesta del Trigo, y 25 años en la Comisión. Cuando me tocó presidir, lo hice en las ediciones 22º, 23ª, 24º, 25º y 26º. En ese momento, lo organizábamos nosotros como comisión, no desde la municipalidad como es hoy en día y desde hace un tiempo”, comentó Rojas.

Además, y acerca de los cambios que ha visto, detalló: “cuando entró Aprile ya se formó la comisión del movimiento con la gente de él y se fue haciendo más municipalizada. Cuando yo fui presidente invitábamos a todos los municipios para que enviaran reinas, que era la parte más bonita. También traíamos espectáculos de primera como María Marta Serra Lima, que estaba en boga, pero nosotros lo hacíamos con fondos propios y conseguidos a través de rifas, distintas cenas y la gente colaboraba mucho”.

Por su parte, opinó acerca de cómo ve hoy la Fiesta del Trigo y dijo: “veo que no tiene mucho brillo porque no hay el movimiento que había antes. Con el tiempo lindo, creo que todo se supera. Pero hay cosas que nosotros hacíamos, como la participación de todo el pueblo, que ahora no tanto.”

Y concluyó: “inclusive, hacíamos una conferencia de prensa en la casa de la Provincia de Buenos Aires e iba mucha gente, y estábamos obligados a hacer un lounge, con también los artistas que íbamos a traer nosotros para acá. Nuestro balance terminaba el 30 de abril, y ahí entregábamos todo.”

