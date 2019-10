Roberto Sarlangue: “LU 24 nos marcó mucho a todos”

En la previa a la celebración del 50° aniversario de LU 24, uno de los profesionales que formó parte de la emisora por casi veinte años, Roberto Sarlangue, dialogó con BUS 24 y destacó su experiencia en su importante paso por la empresa.



“Cincuenta años no se celebran todos los días. Hay recuerdos y amigos. Gran parte de la vida; casi 20 años de estar en esa casa. Las primeras salidas al aire; nos ha visto crecer, aprender, viajes, transmisiones deportivas, noches de fiesta con el programa. La radio nos marcó mucho a todos”, dijo esta mañana.

Recordó que era difícil tener la chance de ingresar a trabajar a la emisora, lo cual pudo concretar a partir de una selección generada por medio de un concurso del que participaron unas 300 personas. “Tenía 15 años, se dio la posibilidad de que fuera a ese concurso y quedaron dos. El primer día que llego, estaba Evaristo Alonso que me dio un montón de indicaciones porque era muy pibe y se tenía mucho cuidado con lo que se hacía al aire. Recuerdo que estuve una semana, diciendo la misma publicidad toda la mañana”, señaló entre risas.

Hizo referencia en particular a que en aquellos años “se insistía en la radio, en ser bien profesional y la radio puso una fonoaudióloga que nos ayudó mucho. Hicimos una buena educación de voz y manejo de aire”.

“Vivamos la Aventura”

Para Roberto estar al frente del reconocido programa “Vivamos la Aventura”, indicó que “fue una experiencia muy linda. En esa época, me llamaron a dirección y no sabía para que era. Me dice Alonso, que teníamos que hacer un programa para la tarde, para gente joven y empezó a crecer el programa. Llegaban muchas cartas, hacíamos fiestas en la región y entrábamos a lugares que no podíamos creer. Hacíamos fiestas. La radio me dejó un recuerdo maravilloso y el seguir metido en la profesión”.