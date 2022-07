Roberto Vassolo habló de su nuevo libro “El negocio de la grieta”

El economista tresarroyense Roberto Vassolo publicó, junto a Santiago Sena, el libro “El negocio de la grieta”, que editó Galerna. En diálogo con LU 24, aseguró que esta publicación es “hija de la cuarentena”, y fruto de una reflexión orientada a “cómo debatimos como Nación el hecho de que si te vas un mes, cambió todo, y si te vas 20 años, volvés y encontrás todo en el mismo lugar.

El libro se iba a llamar ‘Argentina Status Quo’, porque este es un país donde hacemos todo para que no cambie nada, y siempre se buscan culpables para no debatir los verdaderos problemas. Por eso la primera parte es una denuncia acerca de quiénes son algunos ganadores de este sistema, y la segunda plantea cuáles son los problemas del siglo XXI que son los que tenemos que empezar a conversar, con un modo de construir acuerdos”.

“Con tantos años de estancamiento, las reformas que hay que hacer son tan grandes que el ciclo electoral cada dos años no va a permitir que se realicen”, reflexionó Vassolo.

“Cristina y Macri están imbuidos en el mismo mecanismo de búsqueda de culpables y de polarización, que evitan que dialoguemos. No creo que haya una persona, es responsabilidad de todos buscar la salida a esa trampa. La grieta es para la tribuna, entre los dirigentes que hoy se ven como enemigos hay muchos más lazos de los que nosotros conocemos”, apuntó.

“Resolver los problemas más importantes de una nación es una tarea larga, ardua, inclusiva y que requiere incorporar las diferentes perspectivas en el diagnóstico y en la articulación de acuerdos. Pero, cuando no se quiere o no se sabe implementar estos procesos, la primera tentación es acudir a la grieta. ¿En qué consiste? En correr el problema que debe ser resuelto del centro del debate y, en su lugar, colocar un culpable, un chivo expiatorio. De este modo, la grieta es la excusa perfecta para no hacer nada y mantener un statu quo donde algunos pocos referentes políticos, sociales, sindicales, periodísticos, académicos y empresariales ganan en perjuicio del empobrecimiento colectivo. El negocio de la grieta, una respuesta a este constate mecanismo del ejercicio del poder, propone comenzar a construir acuerdos que hasta hoy parecían imposibles”, dice la presentación del libro escrito por el tresarroyense.

