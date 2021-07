Roberto Vassolo y las expresiones del Papa en el encuentro de ACDE: “No existe una economía cristiana”

4 julio, 2021 Leido: 199

“La construcción de una comunidad justa económica y socialmente la tienen que hacer todos, hay que volver a la economía concreta, en la que haya trabajo para todos. Si hay un margen de pobreza tan grande, hay que preguntarse si la economía es justa o sólo persigue intereses personales”, dijo el Papa Francisco, e instó a invertir en el bien común, generar empleo y no esconder la plata en paraísos fiscales. El economista tresarroyense Roberto Vassolo aseguró, consultado por estas expresiones, que “no existe una economía cristiana, nunca el Papa va a decir si las retenciones a las exportaciones tienen que existir o no existir, o cómo debe ser la alícuota de Ingresos Brutos: lo suyo son expresiones generales, sobre valores muy arriba, para que las tengan en cuenta los que toman las decisiones como luces adicionales y no se produzcan reduccionismos. El Papa plantea valores muy lindos, yo los suscribo a todos, alrededor de una situación muy dolorosa del país, pero lo que hacemos mal en la sociedad es pedirle la receta al Papa y sacar conclusiones de expresiones que son excesivas a lo que tiene que decir: porque está en Roma, es el Papa de 1300 millones de católicos, y no tiene mucho conocimiento de lo que pasa en la Argentina porque lleva diez años fuera del país y un día de él es interminable. Hay que ponerlo en perspectiva”, aseguró.



“Lo vi cansado, lo que es lógico para una persona de su edad y con sus responsabilidades”, dijo Vassolo, quien participó del XXIV Encuentro Anual de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE) en cuya apertura el Papa virtió esas expresiones con tanta repercusión.

“Los paraísos fiscales son condenados en todo el mundo, no necesitamos que lo diga el Papa. Y respecto del rol de las PyMEs, entiendo que las mencionó como la energía para sacar adelante el país. Pero hoy están destruidas. Del 2011 al 2019 no ha habido creación neta de empresas, y han muerto muchas todos los años. Un país que progresa crea más empresas que las que se pierden, aquí sucede al revés”, sostuvo.

Volver