Robo a los bomberos de Bellocq: “Nos indigna más la acción que el valor económico” dijo el Jefe

16 mayo, 2023

Hoy se tomaba conocimiento sobre el robo de una bomba centrífuga del cuartel de Bomberos de San Francisco de Bellocq, el hecho causó un gran malestar y al respecto, Francisco Brossio, Jefe del cuerpo dijo: “la verdad es indignante lo sucedido, lo descubrimos anoche, ya que es una bomba centífuga que está en el patio y no tiene un uso habitual, estimamos que haría unos días que no se había utilizado. Averiguamos entre todos los bomberos y nadie sabía nada”.

Con algo de pesar por lo ocurrido agregó: “chicos malos siempre hay, han ingresado al patio del cuartel, está muy mal robar y más a quienes hacemos todo a pulmón y somos servidores públicos, hasta arriesgamos nuestras vidas por vocación, estamos muy apenados con todo esto”.

En cuanto a los datos de la bomba sólo dijo que era verde y sostuvo: “dudo que vaya a aparecer, la Policía anda toda la noche pero la gente que quiere hacer daño siempre encuentra la ocasión. Es un gasto más que deberemos afrontar, no nos va a cambiar la economía del cuartel, pero la acción nos pone mal, es una comunidad en la que nos conocemos todos y que pasen estas cosas indigna, igualmente seguiremos adelante”.



Volver