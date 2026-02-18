Robo en complejo de departamentos de Dunamar: se llevaron más de 15.000 dólares y pesos

18 febrero, 2026 1.258

Este miércoles, de madrugada, la tranquilidad de un complejo de cabañas en Dunamar se vio afectada por la sustracción de una importante suma de dinero.

De acuerdo con información irreprochable se supo que alrededor de las 3:00, desconocidos aprovecharon el descanso nocturno para ingresar a las instalaciones de Terrazas al Mar, y alzarse con el cuantioso botín de 15 mil dólares y varios millones en moneda nacional.

La propietaria del lugar debió ser atendida por emergencias sanitarias al entrar en estado de shock al darse cuenta del faltante. Debido al hermetismo total en la información del hecho, no se reveló si la víctima se encontraba en el lugar al momento del ilícito y si los asaltantes estaban armados o la intimidaron verbalmente.

Se presume que los delincuentes sabrían donde se encontraba el DVR de las cámaras de seguridad, donde se almacenan los videos, ya que lo desconectaron y robaron también.

Habría una línea investigativa que apunta a tres individuos que merodearon la zona previamente, aunque todo es motivo de análisis policial hasta el momento.

De todas formas, el hermetismo en cuanto a información oficial es total, ya que se presume que el trabajo de esclarecimiento estaría avanzado.

La Policía se encuentra abocada a investigar el hecho, de características inusuales en la localidad.

