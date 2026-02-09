Robó, lo identificaron y allanaron su casa

Este lunes, en horas de la tarde, personal policial de la Comisaria Primera, logró identificar, a través de Cámaras de Seguridad, a un hombre que había robado en un domicilio ubicado en Rivadavia al 1200, varios objetos, entre ellos, una soldadora y parlantes.

El delincuente fue identificado en el marco del allanamiento, realizado en calle Aconcagua al 200, que dio resultados positivos, con el secuestro de los objetos robados que ya están a disposición de la fiscalía interviniente.

