Robo y persecución en Mar del Plata: huían y atropellaron a dos hombres (video)

29 noviembre, 2025

Una persecución policial se produjo este sábado en la ciudad de Mar del Plata, donde unos delincuentes que escapaban atropellaron de manera brutal a dos hombres. Todo quedó registrado por las cámaras de seguridad de la zona.

La secuencia comenzó cuando un hombre alertó a la Policía que tres ladrones armados le habían robado su auto Fiat Cronos de color blanco, mientras intentaba sacarlo de su casa en el barrio Autódromo.

A partir de la denuncia, se realizó un operativo de búsqueda por parte del Comando de Patrullas y comenzó una persecución que se extendió hasta el barrio Las Heras.

Cuando los efectivos localizaron el vehículo en la intersección de las calles Antártida Argentina y Mario Bravo, el Fiat Cronos trató de escapar marcha atrás, cruzó al carril contrario de la avenida y chocó a dos personas. Una de las víctimas fue trasladada a un hospital con politraumatismos.

Los policías dispararon al vehículo involucrado para intentar frenar al conductor. A pesar de esto, lograron darse a la fuga nuevamente.

