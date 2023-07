Rocío Liébana: “Hay que volver a unir los barrios a través de referentes”

21 julio, 2023

Las elecciones PASO están cada vez más cerca y en la tarde de este viernes, la cuarta precandidata a concejal por Compromiso Vecinal, visitó los estudios de LU24 y comentó su postura de cara a los próximos comicios.

En este sentido, Liébana, que actualmente integra el equipo de la Dirección de Mujeres, Género y Diversidad, detalló: “siempre vengo haciendo un trabajo de política externa y viendo cómo funciona el concejo, pero en esta oportunidad vamos a incursionar con la política desde adentro.”

Además, y sobre su actual candidatura, explicó: “Claudia me llamó por teléfono y me lo propuso. Al principio dudé, pero luego dije que sí y estoy muy contenta y motivada para esto. Somos muchos nuevos, pero tenemos mucha energía.”

Por otro lado, y respecto a las necesidades con las que se encuentra, remarcó: “veo el trabajo que se viene haciendo y me vuelvo a encontrar con las mismas situaciones que a veces son demandas naturalizadas. Me parece que hay mucho por hacer dentro de los barrios, está funcionando y se articula un montón, pero esto último hay que mejorarlo por cómo va creciendo la ciudad, hay que volver a unir los barrios a través de referentes. Son personas que se mueven un montón y estaría bueno poder reconocerlo. Es algo que le sirve a la municipalidad o al concejo para poder ir articulando y armar políticas en base a las demandas y problemáticas reales que hay. También tiene que haber sociedades de fomento cómo había antes, porque el distrito ha crecido muchísimo y las distancias limitan en este sentido. La articulación ha sido más difícil en este último tiempo, hay que trabajar en esos grupos numerosos.”



