Rocío Liébana: “queremos la continuidad del gobierno de Sánchez por sus logros”

4 agosto, 2023

“Es toda una experiencia nueva y estoy recontenta por el respaldo que nos dan en la calle, eso se ve; mi familia está expectante, ya que no hemos participado en forma activa de la política”, dijo, en visita a los estudios de LU 24.

“Me gusta mucho trabajar en el área de género y de ser electa creo que entraría para tratar las falencias que uno ve desde otros lugares, lo pienso desde ahí”, afirmó, consultada sobre cuáles serían los temas en los que trabajaría al llegar al Concejo Deliberante.

“Todos decimos que se formó un grupo donde muchos somos nuevos; yo los escucho mucho a quienes vienen trabajando desde antes, como a Claudia, a Mariano Hernández y a Carlos Sánchez, que nos aconsejan y nos acompañan y a su vez nosotros los acompañamos, con la fortaleza de lo nuevo”, manifestó.

“Uno puede ver como fueron los proyectos que avanzaron en el gobierno vecinalista; uno puede ver que si hubieran cambiado los gobiernos tal vez no hubiera dado tiempo de realizarlos”, sostuvo.

“El miércoles estuvo el intendente que nos mostró todos los planos de los proyectos que se vienen desarrollando a largo plazo, y lo que nosotros vemos es que está pensando en la ampliación en las obras públicas, y está en esos planos, no son palabras, por lo que queremos la continuidad del gobierno de Carlos Sánchez”, planteó.

“Si todos los que me dicen que me apoyan van y me votan estaría muy satisfecha”, dijo y sostuvo que se debe votar a su lista: “porque soy nueva, tengo mucho impulso, hace muchos años que trabajo en Tres Arroyos y conozco muchas poblaciones de acá de Tres Arroyos, y me parece que lo que se necesita es gente que pueda seguir trabajando con los barrios y pueda pensar en la gente que está en el barrio, y acompañarla”, afirmó finalmente.

