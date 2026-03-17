Rodolfo Diez Donofrio arranca en Pigüé
El piloto tresarroyense Rodolfo Diez Donofrio confirmó que a partir del próximo fin de semana estará comenzando con una nueva temporada en la categoría Minicros.
Rodolfo contó por LU 24 que tiene todo listo para comenzar la temporada automovilística, que tiene buena expectativa teniendo en cuenta que el año anterior tuvo buenos resultados parciales y no pudo redondear, pero siguió creciendo en una categoría muy difícil y con muchos autos y pilotos muy buenos.
“El auto lo hacemos íntegramente con Dario Alonso, que es el motorista, donde mi padre me da una gran mano, es casi familiar nuestra participación y se hace con mucho esfuerzo”, indicó.
El auto lucirá los mismos colores y decoración del año anterior y llevará el número 11, esperando el fin de semana para comenzar de la mejor manera la temporada que va a encarar en este año 2026.
Rodolfo Diez Donofrio será otro de los pilotos de la ciudad que estará representando a Tres Arroyos en la categoría Minicros.