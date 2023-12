Rodríguez Blanco: “Me interesa el desafío y voy a poner lo mejor de mí”

6 diciembre, 2023

El designado Director de Cultura para la gestión del intendente Pablo Garate, Martín Rodríguez Blanco, habló con LU 24 a poco de conocerse la novedad respecto a su nombramiento, y sostuvo que “fue una sorpresa, siento mucho orgullo y felicidad que haya pensado Pablo con todo su equipo para estar al frente de la Dirección de Cultura: sé que es un desafío gigante, con mucha incertidumbre en como desempeñarme pero lo domo como tal y algo que pueda aprender y que voy a poner todo dar todo de mí y mucha fuerza de voluntad y trabajo”.

“Nunca soñé con estar en este lugar, siempre fui un trabajador de la cultura desde que me desarrolle en el ambiente de la danza, también desde la conducción del Club Español en su momento, formando un equipo de gente generando políticas hacia la cultura, por lo que el ambiente me resulta un poco familiar, pero no en lo público por lo que esto es adaptarme, aprender en todo esto nuevo que es la función; creo que la línea es la general que baja el intendente electo que se va a dedicar a escuchar las necesidades y trabajar en todo eso”, manifestó.

“Nunca estuve en política, siempre tuve la bandera de la cultura por delante pero nunca milité, dijo y sobre su plan de trabajo expresó: estamos en plena reunión, en conocernos en cada aspecto del orden municipal para saber que se puede, que no se puede, somos muy nuevos”. Cultura tiene un equipo de laburo, y estamos viendo con quienes contamos, como es el funcionamiento, indagando desde muchos lados y cómo podemos adaptarnos a la cuestión, la línea de Pablo va a ser muy abarcativa en cuanto a las necesidades y Cultura no va a estar ajeno a eso, vamos a construir, trabajar en armar un calendario”, relató.

“En mi recorrido he encontrado mucha gente que es potable a la Cultura con quienes siempre hemos tenido buena comunicación por lo que no tengo dudas que muchos artistas van a apoyarla y vamos a construirla entre todos”, expresó.

“Siempre nos interesa que la fuerza y la voluntad nueva tenga en cuenta la experiencia, eso lo hicimos cuando ingresamos al Club Español, y creo que eso se va a trasladar a lo que yo emprenda, hoy en día no podemos adelantar nada porque estamos empezando, esperando asumir, me interesa el desafío y voy a poner lo mejor de mí”, dijo.

“Vamos a trabajar con instituciones que dependen de Cultura, como el Museo Mulazzi, el Centro Cultural La Estación y el Teatro Municipal, para que sean un área cultural que avance; respecto al Teatro Municipal hasta que no me interiorice no sabría que decir porque desconozco realmente su funcionamiento”.

