Rodríguez Blanco rumbo al Concejo: “Hay que ver las necesidades reales de la gente”

12 septiembre, 2025 0

El actual director de Cultura, Educación y Derechos Humanos de Tres Arroyos, Martín Rodríguez Blanco, se prepara para asumir su banca en el Concejo Deliberante a partir del 10 de diciembre. En este viernes, el actual concejal electo visitó los estudios de LU 24 para comentar más detalles sobre su sensación de ocupar una banca.

Rodríguez Blanco destacó que su trabajo en Cultura ya lo vinculó estrechamente con el Concejo, participando en comisiones como Familia, Turismo, Cultura y Deporte, y especialmente en la de Patrimonio, reactivada en 2024.

Sobre el traspaso de funciones, señaló que será una decisión conjunta con el Ejecutivo y remarcó que la política cultural local “ya tomó un rumbo claro que hay que sostener y reforzar”. También adelantó que los próximos meses estarán cargados de actividad en las localidades y en la ciudad, preparando además la próxima Fiesta del Trigo.

En cuanto a su mirada sobre el Concejo, expresó que buscará “equilibrio entre la experiencia de los mayores y la energía de los jóvenes”, y que su llegada estará marcada por el trabajo en equipo: “Primero hay que ver las necesidades reales de la gente y definir prioridades. Vamos a armar un grupo de trabajo fuerte con los concejales que ingresan y los que continúan”.

Rodríguez Blanco agradeció a quienes lo votaron y a quienes acompañaron la campaña, reconociendo que el apoyo recibido “implica una responsabilidad aún mayor”:

“La única manera de devolver esa confianza es trabajando para la gente, y estoy seguro de que lo vamos a hacer así”.

Volver