Rodríguez desglosó los números del Hospital, previo al análisis de la Rendición de Cuentas

En el día de hoy, Diego Rodríguez director Administrativo del Centro Municipal de Salud, asistió a la reunión de la Comisión de Hacienda del Honorable Concejo Deliberante, para contestar todas las consultas de los distintos bloques.

Respecto de las inquietudes de los ediles, el funcionario indicó que le hicieron llegar preguntas a través del presidente de la Comisión de Hacienda, el vecinalista Luis Zorrilla. “Las respondí en su totalidad y quedé predispuesto para las consultas del momento, y entiendo que está bueno que se arme este espacio para sacarse dudas”.

“Hablamos de la adquisición del tubo del tomógrafo, la marca que se compró y lo que costó, y me consultaron acerca de por qué no se compró antes el tubo previendo su desgaste, y en este sentido les expliqué que el tubo puede hacer 100.000 rotaciones pero también puede llegar a 300.000, dependiendo de múltiples variables. Y luego hablamos de cuestiones de presupuesto general del Hospital”, describió Rodríguez.

“Les llevé un informe que normalmente hago para el Hospital y para el Consejo de Administración, y lo dejé a disposición de quien lo quiera consultar”, completó.

También se habló del recupero de las prestaciones a las obras sociales, y de la necesidad de actualizar los valores previstos en los nomencladores, especialmente el de IOMA que prevé, por ejemplo, un valor de 100 pesos por una consulta cuando otras obras sociales pagan 250. “Venimos muy bien con el recupero pero hay que actualizar esos valores; no obstante siempre superamos lo presupuestado como recupero de gastos”, sostuvo Rodríguez, quien además indicó que “con PAMI estamos al día”.

Menos de un 10% de deuda

El Centro Municipal de Salud tenía un presupuesto para el 2019 de 419 millones, y terminó el ejercicio con una deuda de alrededor de 37 millones, menos de un 10%. “Estamos teniendo este año un presupuesto de 30 millones de pesos mensuales, o un poco más, entonces cuando se saca una foto al 31 de diciembre está esa deuda, pero el día 3 o 4 del mes siguiente, cuando se pagan los sueldos, esa deuda ya no existe. Muchas veces tiene que ver con la composición de la deuda, con el plazo, con el proveedor, todas esas cuestiones en el Hospital han cambiado mucho. Lo que se trabaja en la gestión, además, no suele reflejarse en la deuda. Hay muchas acciones destinadas a bajar el gasto”, consideró.

“En 2018 arrancamos una restructuración con el tema del oxígeno, uno de los principales insumos, mejorando lo relacionado con posibles pérdidas, hasta que hace dos meses conectamos todo el Hospital a una red de oxígeno líquido que vale la tercera parte de lo que cuesta en tubo. Además estamos gastando alrededor de 15.000 metros cúbicos menos por año; compramos a granel y mejoramos el uso. Y el objetivo próximo es tener nuestra propia planta de oxígeno”, ejemplificó.

Finalmente, desglosó que el Centro Municipal de Salud se financia con alrededor de un 73 a 80% con recursos de la Coparticipación y el Municipio, la Tasa de Salud representa un 10% y el recupero a obras sociales implica lo restante. Los sueldos del personal se llevan unos 25 millones, casi un 80% del total.

