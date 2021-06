¿Roja para Pérez? De Grazia y Ruiz serían los precandidatos a concejales del radicalismo

23 junio, 2021 Leido: 278

El dirigente deportivo y del radicalismo Mariano Pérez vería frustrada su aspiración a encabezar una eventual lista de precandidatos a concejales por el radicalismo, tras una reunión por Zoom que se realizó el sábado y en la que prosperó el apoyo a la actual edil Daiana De Grazia y al consejero escolar Cristian Ruiz. Al parecer, en ese encuentro virtual de la comisión directiva del Comité Enrique Betolaza, que preside Gonzalo Cabrera, tiene a De Grazia como vice y al propio Pérez como secretario, se habría proclamado “a dedo” a los nombrados precandidatos. Esta decisión se tomó en franca oposición a lo propuesto por el secretario, quien advirtió que sería más democrático consultar a los afiliados radicales al respecto.

A esta moción, Pérez habría recibido como respuesta que la pandemia no es el escenario más adecuado para movilizar a los afiliados, a lo que contrarrestó con lo sucedido recientemente en la interna partidaria, que convocó a unos 200 votantes sin que se registraran inconvenientes. No logró, no obstante, que se acordara con su postura, y las manos se levantaron a favor de De Grazia, quien ya había adelantado su intención de renovar, y de Ruiz, que cuenta con el apoyo expresado públicamente por la Juventud Radical.

Cabe señalar, no obstante, que los eventuales lugares de Ruiz y De Grazia en una lista de Juntos por el Cambio deberán pasar por el tamiz de una negociación que se prevé intensa, con el PRO – que llevaría en principio a Rosio Antinori- y con la Coalición Cívica, de la que no han trascendido nombres aún.

