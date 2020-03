Rolando Fernández inventó un pulverizador que desinfecta al personal de salud con sólo pisarlo

31 marzo, 2020 Leido: 115

El tresarroyense Rolando Fernández desarrolló un pulverizador, originado en una preocupación familiar ya que su esposa pertenece al equipo de salud del Hospital Pirovano y consideraron que tenían un riesgo por encima del promedio de que el coronavirus llegara a su hogar. “Por eso busqué la forma de pulverizarnos con un producto que potencialmente desactive el virus, pero en la charla concluimos que por ahí era bueno llevarlo incluso al lugar donde ella trabaja”, indicó. El dispositivo consiste de un depósito para el líquido y una bomba que da presión para que salga por los picos. No se activa manualmente sino pisándolo, y la idea es dar un giro con los brazos en alto para recibir el líquido, y cuando uno se baja se desactiva el mecanismo.

“La idea es un único paso en el que no es necesario tocar nada, y se puede usar todas las veces en el día que sea necesario”, dijo Fernández, que donó el dispositivo al Hospital Pirovano. “Fue una idea doméstica, pero me han propuesto fabricar más y en este momento, que mi empresa está parada, no tendría inconvenientes. De hecho me lo han pedido de otros lugares. Fue todo tan rápido que no he sacado números, pero el costo es insignificante”, confió.

El dispositivo se puede usar todas las veces diarias que se necesite, y el contenido dependerá de la decisión sanitaria, pero puede ser alcohol diluido o lo que se requiera.

