Romina Bulffer se incorporó como nueva farmacéutica del Hospital Anita Elicagaray de Chaves

7 abril, 2026 0

El Hospital Municipal Anita Elicagaray sumó una pieza clave para su funcionamiento con la incorporación de Romina Bulffer como nueva farmacéutica, quien comenzó a desempeñarse este lunes en el área de farmacia del nosocomio. En el marco de su llegada al distrito, la intendenta Lucía Gómez se acercó a recibirla y darle la bienvenida, destacando la importancia de seguir sumando profesionales al sistema de salud local.

La llegada de la profesional cubre una necesidad largamente esperada: desde la jubilación de Graciela Montoya, hace ya dos años, el hospital no contaba con una farmacéutica en funciones, una situación que generaba dificultades en un sector esencial para la atención sanitaria.

En ese sentido, la directora del Hospital, Gabriela Gil, explicó las complicaciones que atravesaron durante este tiempo para cubrir el cargo. “No podíamos encontrar a algún farmacéutico disponible debido a que quienes están en Gonzales Chaves, al estar a cargo de farmacias, no pueden incorporarse al hospital. Se buscó por todos lados y encontramos a Romina, que es oriunda de Luján y estaba buscando un lugar más tranquilo para vivir”, señaló.

La incorporación de Bulffer no solo permitirá fortalecer el funcionamiento diario del servicio de farmacia, sino que también tendrá un rol importante en la planificación y gestión de la compra de medicamentos, optimizando así los recursos y garantizando una mejor respuesta a las necesidades de los pacientes.

De esta manera, el Hospital Anita Elicagaray continúa avanzando en el fortalecimiento de su equipo de salud, sumando profesionales para mejorar la calidad de atención en la comunidad.

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