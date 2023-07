Romina del Plá visitó Tres Arroyos

28 julio, 2023

Este viernes por la tarde, la diputada nacional del Frente de Izquierda Romina del Plá visitó Tres Arroyos. La funcionaria, brindó una conferencia de prensa junto a Gustavo Sabatini, precandidato a intendente de la ciudad por Unir y Mejorar la Izquierda y junto a Mariela Roncal, precandidata a concejal.

Por su parte, Del Plá hizo hincapié en la importancia de este sector político a nivel nacional y dijo: “Este debate que tenemos en la interna tiene que ver con qué izquierda necesitamos para enfrentar esta feroz política de ajuste que vemos actualizada tras el nuevo pacto acordado con el FMI” Y agregó: “vemos que la población trabajadora es la que paga los efectos de esta crisis y esta deuda que no hemos contraído. En ese punto no es solo Massa o el peronismo que aumenta la pobreza o la indigencia, sino que también el resto, son los cuatro jinetes del ajuste y en esto se incluyen a también a Patricia Bullrich como Horacio Rodríguez Larreta y Javier Milei.”

Y siguiendo sobre esto, detalló: “necesitamos una izquierda que se planta ante esta política de ajuste y que también es una alternativa de poder acompañando lucha y reclamos de todos los sectores de los trabajadores.”

Sabatini: “la única salida a la problemática es la izquierda”

Gustavo Sabatini, sobre su precandidatura, destacó: “ser precandidato a intendente es una tarea que va a ser dura, pero estoy contento y orgulloso de haber sido elegido para llevarla a cabo. Nuestra tarea es bregar por el trabajador en todos sus aspectos, ya sea en un salario digno, como en salud, educación, capacitación y vivienda.”

Y enfatizó: “la salida a la problemática que conocemos que hay en el país es la izquierda, no hay otra. Es la única idea que propone cortar con el capitalismo y empresas extranjeras que quieren dominar a nuestro país.”

Además, y sobre el caso particular de nuestro partido, remarcó: “Tres Arroyos es un partido que es netamente o un 90% agrícola ganadero, pero hay otro tipo de actividades como la industria y el comercio en el que el trabajador está involucrado. Nosotros bregamos por ellos, otros partidos no y queremos que sea digno, logrando trabajo para los desocupados, para quién no lo tiene y a partir de ahí, comenzar lo que es la producción.”

Roncal: “es fundamental tener una alternativa que hasta el momento no tenemos”

Por su parte, Roncal, concluyó: “nos parece fundamental tener una alternativa que hasta el momento no tenemos en Tres Arroyos. Los que somos trabajadores independientes, hacemos girar la rueda para que todo lo demás funcione. Hay un montón de problemas para resolver y creo que hay muchos temas a los cuales no se les presta la debida atención.”

