Romina Morán alienta a los jóvenes para que se inscriban en el Programa Argentino #SéProgramar

23 agosto, 2021 Leido: 191

En noviembre del 2020, la claromequense Romina Morán recibió de un amigo, que ya trabaja como programador con una empresa extranjera, el link del programa #SéProgramar. Realizó un examen de ingreso en el que se anotaron más de 170.000 personas, consistía de lógica pura y algunos ejercicios de programación básicos. Se anotaron programadores y analistas ya recibidos buscando el título para acceder a un mejor empleo, los que lógicamente hicieron los exámenes perfectos. En esta primera instancia el cupo fue solo de 4000. Con este panorama, ella pensó que su vacante se la otorgarían varios años adelante, pero en los primeros días de agosto le llegó un e-mail diciendo que tenía su lugar.

Según describe ella misma, el curso consta de dos etapas:

“#SéProgramar, donde se aprende lo básico de programación con un software muy entretenido de la plataforma Mumuki (empresa que el gobierno contrata para hacer la capacitación). Los lenguajes que se ven en él, son Gobstones, Javascript y Ruby. Para acceder al examen que te deja acceder a la segunda etapa es requisito completar correctamente 200 ejercicios de un total de 288 antes del 10 de octubre, ya que el 12 es el examen. Al día de hoy llevo 110 ejercicios correctos, si bien la publicidad del programa dice que no es necesario tener conocimientos previos, hay ejercicios que me llevaron más de un día poder resolverlos, y de no contar con algo de conocimiento gracias a que curso el 2do. Año de la Tecnicatura de Análisis en Sistemas (de un total de 3), sería chino básico total.

La etapa que viene luego se llama #YoProgramo, donde se profundizan los conocimientos y te capacitan para convertirte en un programador web full stack junior. Aún desconozco sus contenidos ya que no llegué, pero lo más prometedor es que te dan la posibilidad de formarte paralelamente en el idioma Inglés y un subsidio de $100.000 con una tarjeta del banco Nación ($90.000 para la compra de una compu y los $10.000 restantes para gastos de transportes o servicios de internet mientras dura la capacitación).

El programa fue desarrollado por grandes empresas (como Globant o Mercado Libre) que tienen continuamente una alta demanda de programadores, la idea en conjunto con el gobierno fue la de capacitar a la gente “a su gusto” para que puedan comenzar a trabajar inmediatamente, y el programa les da la posibilidad a los jóvenes de que sea 100% gratuito.

Agradezco muchísimo la ayuda del Municipio con la Beca mensual que me brinda para continuar con mi carrera, los costos de las universidades son cada vez más elevados.

La inscripción se abre nuevamente en septiembre.

Mi consejo para los jóvenes es que lo intenten. La programación consta básicamente de inglés, matemáticas y lógica, pero con práctica todos somos capaces. En YouTube hay muchísimos cursos gratuitos para ir practicando o simplemente tener una idea. Y a no desilusionarse si no te toca en el primer llamado, todo llega!!!”

