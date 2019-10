Romina Saint Denis Lara realizó retrato de Nair Mostafá, a poco de conmemorarse los 30 años del asesinato

La artista plástica tresarroyense y profesora de arte, Romina Saint Denis Lara, realizó un mural con el retrato de Nair Mostafá, la niña de 9 años que fuera asesinada en nuestra ciudad el 31 de diciembre de 1989. Dicha intervención artística, se concretó en las inmediaciones de los terrenos del ferrocarril, donde fuera encontrado finalmente el cuerpo.



“Surgió como algo bastante espontáneo. Ani, una amiga de la ciudad y ex alumna de la Escuela N° 16 como yo, fue la que me motivó a realizar este retrato grande de Nair y me incentivó a eso y es materia pendiente retratar a las mujeres que han sufrido femicidios en la ciudad”, comentó Romina.

Señaló que inicialmente se comunicó con el fotógrafo Rubén Pinella “me prestó el proyector, por lo que fui a La Casona y proyectamos la imagen. Armamos todo, lo pinté y la idea era pegarlo en el lugar donde fue encontrada. No tuvimos una respuesta favorable, entonces lo ubicamos del otro lado sobre la fábrica lindera a las vías. Ese día terminamos siendo un montón de mujeres, los padres de Ani se sumaron y fue como un homenaje”, aseguró; recordando que este año se conmemoran 30 años del trágico hecho.

Respecto al trabajo artístico concretado en el lugar, Romina explicó que “esto está pegado sobre un papel. Se estila también pegar figuras grandes. Está encolado en todos sus lados y barnizado. Creo en el arte efímero. Va a durar lo que tenga que durar. Es parte de los murales y del arte en las paredes. Que lo vean y la recuerden ya es un montón”.

Reflexionó que “queda como esa herida que no se cierra; el que pasó y que parte nos estamos perdiendo. Como sociedad nos queda eso lamentablemente”.

Agregó que “como este año se cumplen los 30 años del hecho, creo que también a fin de año estaría bueno con la imagen de ella, traerla a la memoria colectiva de los tresarroyenses y hacer algo”.