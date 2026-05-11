Romina Trujillo y la interna radical: “queremos hacer una campaña tranquila” (audio)

11 mayo, 2026 123

La candidata a presidente por Evolución en una de las listas que competirán el 7 de junio por la conducción del Comité Enrique Betolaza de la UCR en Tres Arroyos, Romina Trujillo, dijo a LU 24 que al igual que hace dos años “no se llegó a un acuerdo por la unidad, por lo que decidimos armar una lista para dar continuidad a lo que venimos trabajando”.

Explicó que “tratamos de tener un comité de puertas abiertas, dentro de lo posible, porque somos gente de trabajo y no vivimos de la política”.

“La lista ya fue aprobada, y ahora nos queda trabajar por ella”, sostuvo y agregó finalmente que de la “vieja guardia” radical, conseguimos integrar a dos personas”.

“Nos reunimos en el comité cada quince días, y, sea cual sea el resultado vamos a cumplir con la frase que dice “el que gana gobierna y el que pierde acompaña”, finalizó.

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