Rompieron a piedrazos una ventana en Alem y Castelli

4 abril, 2021

Desconcierto y preocupación causó en los vecinos propietarios de una vivienda de la zona de avenida Alem y Castelli de esta ciudad, la rotura a piedrazos del vidrio de una ventana del frente de la casa. Lo descubrieron en la mañana de hoy, según contó a LU24 Eliana, quien vive en el lugar, porque las habitaciones de la casa están en la parte trasera y no escucharon nada.



Dentro de la dependencia que da a la calle encontraron los restos del cristal roto y una piedra de considerable tamaño.

“Lo común en la plaza es escuchar motos toda la noche, chicos tomando, siempre hay ruidos, pero nosotros no tenemos problemas con nadie. Estamos sorprendidos”, aseguró la damnificada, quien por el momento no realizó denuncia por el daño.

