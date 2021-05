Rompió las cintas de seguridad para usar los juegos en Plaza España (Video)

Debido a las medidas adoptadas para enfrentar la pandemia, desde Paseos Públicos se decidió bloquear con cintas de seguridad los juegos de las plazas y los aparatos de ejercicios al aire libre para evitar que los vecinos hagan uso de las instalaciones públicas.

Pero, pese a esta medida, no faltó quien no la respetara. En Plaza España hoy se vivió un momento tenso con una mujer que rompió las cintas y llevó a los niños a jugar a las hamacas. Dijo, al personal de Prevención Ciudadana que acudió al lugar, que “ellos no eran quienes para prohibirles el uso de los juegos”.



La medida es a los efectos de evitar la circulación de personas y el contagio de coronavirus, sobre todo a horas de que el Distrito ingrese a Fase 2. En este sentido, el secretario de seguridad Jorge Cordiglia dijo a LU24 que “hay gente que no entiende que estamos en pandemia, está muy resistido el tema, pero esto obviamente no va amedrentar a nadie, sino justamente nos lleva a ajustar más los temas desde la prevención, de anticiparnos y con todo el personal que tiene que ver con la secretaria y la policía vamos a organizar todo el compendio de controles en distintos horarios y con distintas características hay que llevar a cabo”.

Contó que en el lugar había chicos de distintas familias que querían jugar y se produjo esta situación tensa: “La verdad que no se entiende porque se producen estas situaciones desagradables, obviamente nadie le faltó el respeto a nadie, pero es ese no entender de que estamos en pandemia, de que tenemos que cuidarnos. La discusión se arma con el adulto, el chiquito no fue el que rompió la cinta porque había cintas que estaban en altura a dos metros, y la criatura seguramente no llega hasta ahí, tiene que haber un adulto en el medio”.

“Es difícil y a veces ingrato porque esa actitud se ve, en primera medida, hacia el personal de salud, y en segunda medida al personal de seguridad que tiene que ir justamente a que no ocurra eso y que siga sucediendo”, reflexionó.

Controles en la nocturnidad

Consultado sobre los controles de la nocturnidad, como por ejemplo las “juntadas” en el camino al Parque Cabañas, Cordiglia expresó que “este es el hecho más puntual que tenemos presente por lo que no se va a dar lugar a que eso comience a ocurrir, no se va a dar lugar a que eso se genere desde el control y, si es necesario, se realizará el acta o la infracción como corresponde”.

Además aclaró que “no es cuestión de ir sobre el evento realizándose o sobre el problema desarrollado, nos hemos organizado de una manera para que eso no llegue a suceder”.

