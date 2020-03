Rosa Fontana reabre su comedor en Barrio Olimpo

6 marzo, 2020

El comedor “Los Ángeles de Rosa”, de calle Isabel La Católica 1110 reabrirá este sábado.

Rosa Fontana en diálogo con LU 24, dijo que “a las ocho y media de la mañana ya tendré para darle la leche a unos 20 chicos que concurren al comedor, y después empezamos a cocinar la comida”.

Especificó que “tuve que cerrarlo por mi salud, porque me volvió el cáncer, y tengo que volver a operarme porque me volvió otra vez el cáncer, me va a operar la doctora Liébana”.

Cuando lo cerré venían 110 chicos, vamos a ver mañana cuantos vienen, nosotros los asistimos con la comida y hay 20 nenes que no han cenado a la noche y les servimos la leche con pan; me ayuda la gente, y vine a verlo a Pity – el concejal Julio Federico- que me va a dar una mano para comprar la carne, el menú de mañana son tallarines, yo cocino pero tengo gente que me ayuda”.

“Quiero agradecer a la señora Barragán, a Micaela Garate, a Ferrario, a Cecilia Velázquez, ellos me van a ayudar porque no sé como voy a salir de la operación”, manifestó.

“Necesito la ayuda de la gente de Tres Arroyos, porque los chicos a mí me dan vida, estoy peleando mi enfermedad gracias a ellos, quien pueda acercar desde un paquete de arroz o de fideos; todo me sirve, es para mí una bendición, mi teléfono es 15 40 62 15”, concluyó.

