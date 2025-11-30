Rosana Greco ilustrará el mes de enero del Calendario 2026 del Instituto Geográfico Nacional

Días atrás, el Instituto Geográfico Nacional (IGN) dio a conocer los resultados de su concurso fotográfico “Paisaje de Gol”, iniciativa destinada a conformar el calendario institucional 2026. La nómina de imágenes seleccionadas está encabezada por la fotógrafa tresarroyense Rosana Greco, cuya obra representará el mes de enero.

En diálogo con LU24, Greco expresó su alegría por la noticia y recordó que había participado tras recibir una convocatoria por correo electrónico.

El certamen proponía enviar fotografías que reflejaran la profunda relación entre el fútbol y el territorio argentino.

La autora contó que eligió dos imágenes de su archivo, entre ellas un contraluz capturado en Claromecó durante un atardecer de verano, donde la silueta de personas jugando a la pelota se recorta sobre tonos naranjas intensos. Esa foto fue la seleccionada por el jurado, integrado por especialistas en diseño, comunicación, geografía y cartografía del instituto.

“Es un contraluz que tiene mucho de naranja, un color asociado a la buena energía. Ojalá arranquemos todos un gran 2026”, comentó Greco con entusiasmo.

La ceremonia de premiación se realizará el próximo martes 9 a las 11 horas en la sede del Instituto Geográfico Nacional, en el marco de su aniversario. Allí se entregarán las distinciones a los autores de las obras seleccionadas.

