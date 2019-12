Rosendo Schroeder ganó el departamento de la Sociedad Italiana: No tenía casa propia, tiene 68 años y es camionero

21 diciembre, 2019 Leido: 86

Quien resultara ganador del primer premio de la 17ª Campaña de Socio Protector de la Sociedad Italiana, un departamento, fue Rosendo Schroeder, quien con 68 años se desempeña como camionero y no tenía hasta ahora casa propia.



“Lo venía esperando, porque hace varios años que compro la rifa y pensaba que algún día s eme iba a dar. A la una y veinte de la madrugada me llamaron por teléfono de la Sociedad Italiana. Me quede duró con la noticia, fue una sorpresa. Lo tomó con calma porque venía viajando y había mucho tránsito”, dijo.

Schroeder, contó a nuestra emisora que no tenía casa propia hasta ahora, “esto viene espectacular. Me han llamado amigos, familiares, todos muy contentos y agradeciendo”, sostuvo.

Anticipó que la semana que viene se harán los papeles correspondientes.

