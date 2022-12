Rosío Antinori, en carrera para la intendencia de Tres Arroyos

23 diciembre, 2022

La ex legisladora y dirigente del Pro en la Provincia de Buenos aires Rosío Antinori, dijo que si hay posibilidades “agarra la tiza” y se anota en la carrera como candidata a intendenta municipal en Tres Arroyos.

También consignó que su preferencia para una posible candidatura presidencial por el Pro, es por Horacio Rodríguez Larreta, ya que concurrió días pasados a un acto en el que el actual jefe de gobierno porteño hizo un virtual lanzamiento en la interna de la agrupación para las elecciones del 2023.

Antinori reseñó asimismo su actividad cumplida “en los 135 distritos de la Provincia, con diferentes mesas de trabajo en todo el territorio, vinculadas a variados temas como la violencia de género, el incremento de la producción en aquellos distritos que lo necesitan y la difusión de las políticas públicas que impulsa su sector para acompañar.

“Estuvimos viendo que se viene en tecnología e innovación, para ver de qué manera se puede acompañar, fue un año interesante, y el objetivo es lograr que las mujeres puedan ponerse en cabeza de lista, es lo que necesitamos para participar en política”, relató.

Dijo que “todavía no es tiempo de listas, pero muchas mujeres se están preparando para ser posibles intendentas en los municipios, en los últimos encuentros vemos que hay muchas mujeres que levantan las manos, evaluando cuales van a ser sus propuestas para ser intendentas; lo que predico me pasa en los hechos y “siempre agarro la tiza”, yo desde que ingresé a la política me capacité para convertirme en dirigente, y quiero seguir aportando, siempre donde el espacio político del Pro me necesite”.

Su apoyo a Larreta lo justificó indicando que “lo considero con muchas ganas de transformar a nuestro país”.

