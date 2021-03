Rosio Antinori en el debate por los sueldos políticos: “hace falta transparencia”

A través de Twitter, la diputada provincial Rosio Antinori se metió en el debate por los sueldos políticos haciéndose preguntas como “¿Cuántos funcionarios políticos tiene Tres Arroyos y cuánto cobran? ¿A cuántas personas alcanza este ‘congelamiento de sueldos’?”. Y entrevistada por LU 24, advirtió que “esas son las preguntas que se hace cualquier ciudadano común, porque a diferencia de otros distritos vecinos donde hay desde hace años gobiernos abiertos, en los que estas cuestiones están al alcance de la consulta de la gente en la web, en el Municipio de Tres Arroyos esa información no es pública y sigue habiendo dificultades para acceder al RAFAM, a datos que son herramientas de trabajo y que yo misma incluso suelo necesitar para un proyecto de ley. Los municipios deben entender que la información debe ser pública, y es un derecho de los ciudadanos conocer cómo se administra lo público. La página web de la Municipalidad es antigua, no hay información del organigrama, de cuántos empleados hay en cada área, de las funciones de cada una”.

En cuanto al debate de fondo por el costo de la política, Antinori aceptó que si el impacto económico no es fuerte, sí lo es el hecho de que haya “gestos por parte de los funcionarios en un momento como la pandemia, que apuntan a marcar prioridades y a mandar, en este sentido, un mensaje al Ejecutivo. Además los concejales han decidido que esos fondos vayan a la salud”.

“Estaré en el lugar donde me necesiten”

De visita en localidades y tras varias reuniones con distintas instituciones y vecinos, Antinori dijo estar recuperando “una agenda presencial” que el año pasado debió suspender por la pandemia. Consultada acerca de la posibilidad de ser candidata en el ámbito local, no lo descartó pero advirtió que “el espacio político del que formo parte siempre ha trabajado en equipo, y llegado el momento estaré en el lugar donde me necesiten para que Juntos por el Cambio se fortalezca y siga creciendo”.

