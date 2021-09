Rosio Antinori: “lo que tenía que estar garantizado por el Estado, no lo estuvo”

De cara a desarrollarse las PASO, Rosio Antinori, precandidata en cuarto lugar para diputada provincial de Juntos, en la boleta que encabeza a nivel nacional Diego Santilli, hace un balance de los últimos meses y destaca que en las próximas elecciones legislativas “está en juego el ejercicio efectivo de nuestros derechos”.

“La responsabilidad con la que asumí mi rol como diputada y ahora este nuevo desafío, me obliga a ser consecuente con cada iniciativa que he presentado. Porque, en definitiva, cada propuesta se traduce en lo que la gente me cuenta y me reclama en las recorridas, se traduce en la provincia que queremos que crezcan nuestros hijos”, expresó la legisladora de la Alianza Juntos.

En ese sentido, Antinori, abogada y docente de Tres Arroyos, comentó que “lamentablemente, en este último tiempo, se han violentado como nunca antes aspectos fundamentales de la vida de los bonaerenses. Lo que tenía que estar garantizado por el Estado, no lo estuvo”.

La precandidata a diputada, reafirmó que lo que están en juego en esta elección es “muy significativo” y aseguró que “la gente está diciendo basta. Siente que no se los escucha, reclama que los chicos vuelvan a las escuelas y que se intente recuperar todo lo perdido. Piden oportunidades laborales, que lleguen las vacunas que faltan y que haya reactivación económica”.

Por otro lado, Antinori destacó desde Juntos “supimos dar las batallas que había que dar para defender la salud, la seguridad, las escuelas abiertas y las aulas llenas” y remarcó “presente distintas propuestas y trabaje mucho por la reactivación productiva bonaerense, el crecimiento de las economías regionales, para generar herramientas de apoyo a las pymes y la industria, entre otros proyectos”. Para finalizar resaltó que “nuestros valores siempre fueron la perseverancia, el compromiso y la voluntad. Nos merecemos un futuro distinto y sabemos que ese futuro se construye día a día, entre todos, con gestión y planificación”.

