Rosio Antinori y Cristian Ruiz confían en que más vecinos acompañarán a Juntos con su voto

3 noviembre, 2021

Rosio Antinori, candidata por Juntos a renovar su banca por la Sexta Sección, y Cristian Ruiz, quien ocupa el tercer lugar en la lista de candidatos a concejales de la misma fuerza en Tres Arroyos, coincidieron en expresar sus expectativas en torno al desempeño de la coalición en las Legislativas del 14 de noviembre, y aseguraron que “se va a acercar más gente a votar, y lo importante es que lo hagan con convicción y confianza y sabiendo qué es lo que quieren apoyar con su voto”.

Los candidatos de Juntos vienen recorriendo barrios y localidades, y según Ruiz, “lo que es un eje transversal de esas recorridas es escuchar y poder trabajar en conjunto con los vecinos y sus instituciones. Nosotros llevamos ideas y propuestas bases, pero que esperamos construir y profundizar a partir del diálogo. Y por supuesto nos preocupan a todos temas como el desarrollo productivo y emprendedor, la educación, la salud, la falta de servicios esenciales como cloacas, gas y agua, especialmente. Pero lo importante es que no tenemos una receta, sino un gran equipo de gente de distintas actividades y profesiones que propone trabajar sus ideas con el otro”.

Antinori, por su parte, advirtió que “la gente cuenta qué es lo que falta en sus barrios, pero tiene ganas además de escuchar propuestas en materia de seguridad, porque muchos sufren hechos delictivos; las motos y picadas nocturnas, la educación –algunos nos plantean que sus hijos abandonaron la escuela y necesitan saber cómo reintegrarlos- y en definitiva quieren que los políticos debatamos en serio los problemas graves del país, entre los cuales uno de los principales es lo que cuesta llegar a fin de mes, los impuestos a pagar, los salarios que no alcanzan”.

“La idea es llevarles el mensaje con las propuestas de Diego Santilli y Facundo Manes, en mi caso todos los proyectos en los que he estado trabajando en los cuatro años que llevo en Diputados, y por supuesto que sigan conociendo, a nivel local, a Carlos Avila y sepan por qué quiere ser concejal de Tres Arroyos. Es muy importante este período de campaña para que la gente decida acompañar a nuestro espacio, pero sobre todo para que se acerque a votar con confianza”, concluyeron.

