Rossi habló por el Día del Geólogo: “Todo lo que sería contaminación, no llegaría a nuestros acuíferos”

Desde el año 1947, todos los 9 de junio, se celebra en nuestro país el “Día del Geólogo”. A partir de que ese año, un grupo de personas sentaron las bases para la construcción del Centro Argentino de Geólogos. En este sentido, Alejandro Rossi, un profesional con amplia trayectoria brindó detalles a LU 24 sobre cómo fue su vida, su trabajo, la actualidad de Tres Arroyos y despejó dudas sobre los acuíferos del distrito.



“Yo estudie en la Universidad Nacional de la Patagonia, en Comodoro Rivadavia, porque mi pasión era el petróleo y el gas. Fueron años fantásticos en la producción y demás, inolvidables de trabajo”, dijo.

Los geólogos son profesionales que se encargan de estudiar la tierra y la estructura del planeta, así como su origen e historia. Para esto, deben estudiar el suelo, las rocas, los fósiles, las montañas, entre tantas otras cosas.

“Había mucha demanda de las compañías privadas, en esos años nos podíamos dar el lujo de elegir en donde queríamos trabajar”, afirmó.

Por otro lado, Rossi manifestó que trabajó “unos años en el petróleo y me cruce con unos geólogos mineros, que me invitaron a participar de la compañía y del proyecto. Ahí me enganche con eso y estuve unos 14 años”.

En cuento a las protestas y reclamos generados por la sociedad, el profesional detalló que “cuesta mucho convencer a la población sobre el desarrollo minero, porque si uno se fija, la mayoría de los productos están hechos en base a la minería. Pero si hay que reconocer el impacto que causa toda explotación de un recurso no renovable”.

A través de los años, Rossi realizó distintos tipos de trabajos en varios lugares de país, pero en este momento cumple una función importante para el desarrollo sustentable de nuestra población. “Trabajo en la Dirección de Obras Sanitarias, me hago cargo de los pozos de bombeo y demás. Se hace el vició de la geología, hacemos excavaciones en pozos, desarrollos de proyectos y muchas cosas más”, aseguró.

Los acuíferos de Tres Arroyos

“El acuífero está bien, es bastante complicado para entenderlo y trabajar con él, se llama ‘formación pampeano’ ya que es toda una solución de limos y arcillas, sin ninguna arena. Lo que requiere un cuidado y control permanente”, explicó.

“El agua que producimos acá viene de 70 metros de profundidad, todo lo que sería contaminación, no llegaría a esa profundidad. Todos sabemos del famoso sarro, esa dureza, elevados cloruros y sulfatos, llevan un control y son elementos propios del subsuelo”, informó.

Por otra parte, aseguró que “Tres Arroyos es una ciudad que ha crecido muchísimo, hoy tenemos 300 kilómetros de distribución de agua. Está prácticamente toda la ciudad cubierta”.

“Hay mucha gente joven, Tres Arroyos ha dado bastantes geólogos, tal vez sea porque están impulsados por la actividad natural”, finalizó.

