Rossotti y su renuncia al cargo: “espero haber sumado a la gestión”

11 septiembre, 2024 0

Guillermo Rossotti explicó a través de LU 24 los motivos de su renuncia al cargo de Desarrollo Económico de la Municipalidad de Tres Arroyos y ratificó el anticipo de LU 24 respecto a que se dedicará de lleno a la actividad privada.

Afirmó que “siempre me gusta dar explicaciones y en lo personal tengo tres empresas y está muy estresada la estructura y la función pública lleva muchísimo tiempo si eso lo quiere hacer bien y la verdad es que el físico ya lo estaba notando; fue una decisión madurada, para ponerle foco a la actividad principal que es la privada”.

“Trabajamos hace 17 años en el rubro de construcción y tenemos una planta productora de aceite de oliva en Tres Arroyos y Coronel Dorrego con una proyección de crecimiento muy grande que está sucediendo y los tiempos de recesión que se viven merecen estar muy cerca”, agregó Rossotti.

Hizo un balance de su tiempo en el cargo, y sostuvo que “es una hermosa herramienta que utilizamos para transformar la realidad; estoy muy agradecido con el intendente Pablo Garate que me dio su espacio, y a todo su equipo, para poder participar y hacer que las cosas cambien; espero haber sumado: mi cargo implica varias áreas de gobierno, y quedan otras por suerte por terminarse con total continuidad, con transformación real para todo el pueblo de Tres Arroyos”.

Sobre su sucesor, dijo que “es algo que el intendente está analizando, no me compete a mi decirlo pero seguramente será alguien para el cargo que ocupe”.

“Estoy muy agradecido a ustedes para publicar los actos de gobierno, me he sentido muy cómodo cada vez que me han consultado”, finalizó.

