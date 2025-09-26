Rotary Club Horizonte segunda edición “Pollada Solidaria”

26 septiembre, 2025 0

Este sábado, El Rotary Club Tres Arroyos Horizonte realizará su 2º edición del Pollo al asador con ensalada.

La integrante de la Institución María Luján Maldonado en Diálogo Radial con LU 24 dijo “ante los pedidos de los colegios nos vimos obligados a realizar esta edición de la Pollada para recaudar fondos y ayudar a la escuela 27”.

“El pollo se cocinará en la Rural y tendrá un valor de 22 mil pesos, y se entregarán después de las 13”. Luego, mencionó que “ya vendimos algunos, pero esperamos la colaboración de nuestra comunidad para vender todo”.

“Finalmente, contó no se suspenderá por lluvia, para hacer su pedido deben contactar se al 2983 – 456640 o 500968, contamos con todos los medios de pago y la posibilidad de llevar cada pedido a domicilio”.

Volver