Rotary Club lanzó las campañas “Pirotecnia Cero” y “Orilla sin colillas”

20 diciembre, 2019 Leido: 13

El Rotary Club Tres Arroyos lanzó oficialmente, esta mañana, las campañas “Pirotecnia Cero” y “Orilla sin colillas”.

El presidente de la institución, Gonzalo Braceras, indicó que por tercer año consecutivo, con el apoyo de la Municipalidad y PACMA, se refuerza la iniciativa que tiene como fin concientizar a la población para que no se utilice pirotecnia ya que en épocas festivas afecta a bebés, ancianos, personas convalecientes y animales. “Notamos sensiblemente que año a año va disminuyendo el uso, por un lado por un tema económico y por el otro por la campaña”, destacó.

“Es un sufrimiento”

Además, María García, de PACMA, recalcó que “generalmente se relaciona a la pirotécnica con un festejo pero es un sufrimiento. Hay casos de perros que sufren terror, sensación de muerte, y han llegado a romper vidrios cuando quedan solos en las casas lesionándose gravemente”.

Y recomendó que se debe “dejarlos en un lugar chico, y si es una habitación que se puedan meter debajo de una cama, con un televisor encendido, la radio o música que bloquee un poco la parte auditiva”.

Agregó que además “mueren millones de pájaros y se contamina el medio ambiente. Desde PACMA recomendamos no utilizar pirotecnia”.

Finalmente, Liliana Viejo, también integrante de la entidad rotaria, detalló que por segundo año consecutivo se implementará “Orilla sin colillas”, que comenzó en ocasión del último Seven Playero de rugby.

“Se hicieron atriles que tienen latas con arenas y la idea es que los fumadores que bajen a la playa se lleve una de esas latitas, para apagar los cigarrillos allí y después las devuelva al atril”, comentó.

Volver