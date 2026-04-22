Rotary Club Tres Arroyos agradece los aportes para construir el playón de la Primaria 26

22 abril, 2026 0

En un informe de prensa enviado a LU 24, desde Rotary Club Tres Arroyos se dio a conocer la inmensa satisfacción por la obra realizada en la Escuela Primaria 26, en la que quedó finalizado un playón para diversas actividades del establecimiento.

“¡¡Transformar los sueños en realidad, es posible !! ¡¡¡¡Muchas gracias !!!!”, dice la entidad de servicio, para luego dar lugar y mencionar a la Municipalidad por el aporte de la mano de obra, y a las empresas particulares que colaboraron para poder plasmar la idea.

El texto completo es el siguiente:

“Nos llena de una alegría profunda ver este playón terminado, no es el logro de una sola persona, sino el reflejo de lo que sucede cuando una comunidad decide tirar para el mismo lado. Agradecemos de corazón a las empresas locales y particulares, que confiaron en nosotros y aportaron los recursos, y a la Municipalidad, cuya mano de obra fue el motor fundamental para que esto hoy sea una realidad concreta”.

“Muchos se preguntan cómo funciona nuestra rueda. En Rotary, el proceso es simple pero riguroso: primero seleccionamos con cuidado las necesidades más urgentes de nuestra comunidad, y luego nos transformamos en gestores. Somos el puente que une la voluntad del sector privado con la capacidad operativa del sector público. No somos dueños de la obra; somos facilitadores de la solidaridad”.

“Lo decimos siempre con mucha humildad: desde Rotary no pretendemos, bajo ningún punto de vista, suplantar las responsabilidades y deberes que le corresponden al Estado. Nuestro rol es otro. Estamos aquí para colaborar, para impulsar y para asegurar que los materiales se conviertan en herramientas que mejoren la calidad de vida de nuestros vecinos. Creemos en una gestión compartida donde cada uno ocupa su lugar con un solo norte: el bienestar común”.

“Este playón es más que cemento y pintura; es una inversión en el futuro de estos chicos. Aquí van a jugar, a crecer y a aprender que las cosas se logran trabajando en equipo. Como rotarios, nuestro mayor premio es saber que hoy dejamos algo que servirá para que nuestra comunidad viva un poquito mejor”. Muchas gracias a las empresas y particulares: Fernando Hugo Briones, Hilda Halma, Sergio Barcala y Vial Agro S.A.

Siempre vigentes las palabras del Fundador de Rotary International Paul Harris, “Cada rotario transforma vidas a través de las obras y los proyectos que al paso de los años dejan un legado duradero y visible a la humanidad”.

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