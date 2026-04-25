Rotary Club Tres Arroyos Libertad: campaña a beneficio del Comedor Payasolidarias (audio)

25 abril, 2026 0

El Rotary Club Tres Arroyos Libertad, continúa con su labor solidaria, en esta ocasión iniciaron una colecta para ayudar al Comedor Payasolidarias.

María Del Carmen De La Canal secretaria del Rotary dijo “empezamos esta movida con el propósito de acompañar a la institución mencionada, sabemos que ellos dan merienda y cena de lunes a viernes”.

“Pedimos alimentos no perecederos y artículos de limpieza e higiene. Axel (el cantautor) colaboró con nosotros, y lo más importante es que la idea fue suya, aunque no podemos confirmar su presencia. Su abuelo fue Rotario, de ahí surge su necesidad de auspiciar estos eventos solidarios”.

Quienes deseen colaborar puede contactarse al 2983 – 527030 y luego acercarse a Reconquista 590, “pedimos por favor que primero se comuniquen para organizar como recibir sus donaciones”, concluyó.

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